قائد عسكري يكشف حصيلة القتلى في صفوف مليشيا طرابلس خلال اليومين الماضيين

أعلن محمد البوعيشي، آمر قوة عمليات الردع الوسطى، التابعة للجيش الوطني الليبي، مقتل 52 عنصرا للمليشيات خلال اليومين الماضيين.

وقال البوعيشي، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، الثلاثاء، إن قوات الجيش تمكنت من مقتل ٥٢ عنصرا للمليشيات ودمرت دبابة وآلية في محوري “عين زارة” و”تاجوراء” خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عمر امراجع، آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش دمرت إحدى المدرعات التركية التي أرسلتها أنقرة لدعم المليشيات في طرابلس.

وقال امراجع، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، إن قوات الجيش رصدت استخدام المليشيات للمدرعات التركية في طرابلس، وقامت بتدمير إحداها في محاور القتال جنوبي العاصمة أمس.

ووصلت سفينة تركية، صباح السبت، إلى ميناء طرابلس، تحمل اسم “أمازون” ومحملة بنحو ٤٠ مدرعة وعدد من المرتزقة والإرهابيين من سوريا والعراق، وفقا لما صرح به مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب لـ”العين الإخبارية” الأحد.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ ٤ أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية باسم “طوفان الكرامة”، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.