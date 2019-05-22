تواصل الموسم الثقافي الرمضاني في مركز وهبي البوري الثقافي بنغازي

بنغازي 22 مايو 2019 (وال) – تتواصل فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني الذي تقيمه إدارة المهرجانات والمعارض والأنشطة الثقافية للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني كل يوم ثلاثاء طيلة شهر رمضان الكريم.

وأقيم خلال الثاني أمسية شعرية للعديد من الشعراء الشعبين (بالقاسم السحاتي خطاب الطيب – صلاح الوافي – حمزة بوغالية – ونيس الشريف – محمد الطيب – حسن الحداد).

وابتدأت الأمسية التي أدارها الشاعر أحمد العبيدي بكلمة لمعالي رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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