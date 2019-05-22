السلامة الوطنية درنة تنبه المواطنين بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة 

درنة 22 مايو 2019 (وال) – نبهت هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة المواطنين بسبب ازدياد درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة والتي ستنتج عنها، ظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو لمعظم المناطق.

ودعت الهيئة عبر موقعها الرسمي المواطنين الحرص على إخلاء السيارات من، (المواد الغازيه، القداحات المشروبات الغازية، العطورات، وبطاريات الأجهزة بشكل عام) مؤكدة البعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة .

وأكدت هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة على ضرورة فتح نوافذ المركبات ، وعدم ملئ خزان الوقود بالكامل و أفضلية تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، و عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

وشددت هيئة السلامة الوطنية على ضرورة عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

ونبهت الهيئة المواطنين من العقارب والثعابين، المحتمل أن تخرج بكثرة، من جحورها، للبحث عن البرد، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة.(وال- درنة) ف و/أ د

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