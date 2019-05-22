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غرفة عمليات الكرامة : إحاطة سلامة تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة الإخوان في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن إحاطة المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا بدلا من حل مشكلات الليبيين، وعدم تطرقه للعصابات الإجرامية التي نهبت ثروات الشعب الليبى.

غرفة عمليات الكرامة أعربت في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، رفضها تسمية المبعوث الأممى إلى ليبيا للجيش الوطني الليبي المنبثقة من مجلس النواب بـ”قوات حفتر”، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق .

وأشارت إلى أن هدف قوات الجيش الليبى من معركة طرابلس هي تحرير طرابلس من العصابات الإجرامية، لافتا إلى أن طرابلس محتلة من المليشيات المسلحة باعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنى فتحى باشاغا.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن حكومة الوفاق واجهة مدنية لتنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة، متهمة غسان سلامة بالتحرك  للوصول لاتفاق سياسي فاشل في غدامس يمكن العصابات الإجرامية.

ولفتت الغرفة إلى أن غسان سلامة تحدث عن شبح وجود حرب أهلية وهى قراءة خاطئة لأن الجيش الليبي تحرك لطرابلس لتحريرها من العصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة، مشددة على أن غسان سلامة تجاهل تهريب تركيا وقطر  للأسلحة إلى ليبيا وخرقهما لقرارات مجلس الأمن الدولي بتهريب أسلحة للبلاد.

غرفة عمليات الكرامة، أوضحت أن غسان سلامة تجاهل الحديث عن الطيار البرتغالى واستهداف طيارة تركية بدون طيار لمنازل المدنيين، مستغربا من إحاطة غسان سلامة والتي تؤكد أن كلمته في مجملها لبحث لحل مشكلة الليبيين ولكن لحل مشكلة تنظيم الإخوان.

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تعليقات

  • فلوس قطر تفسد النفوس كما افسدت بلاتر تستطيع ان تفسد سلامة وابو سلامة ولهذا نرى هذا الموقف المزرى المنحاز للارهاب ويشترك معهم فى السماح بتمويل المليشيات الارهابية من اموال الشعب الليبى ودون وجه حق فلم يعد هناك اى صفة لتوافق المجلس الرئاسى بعد انسحاب اربعة من اعضاء فهل يمكن ان يلعب فريق كرة القدم فى غياب نصف لاعبى الفريق الا اذا كان الحكم مرتشى اختشى ياسلامة فلن تفلت غضب الشعب الليبى عليك ومقاضاتك امام المحاكمات الدولية

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  • صحيح اللى اختشوا ماتوا ياسلامة حايك معقول مبعوث الامم المتحدة يقول على قوات الوفاق التى احد قادتها فى عين زارة صلاح بادى المطلوب دوليا وغيره من تجار البشر والدواعش معترف بها دوليا وقوات الجيش الوطنى الليبى المكلف من من مجلس النواب بمحاربة الارهاب وتمارس دورها تسميها قوات حفتر وانت تعرف جيدا ان الوفاق انتهى بانسحاب نصف اعضاء وسيطرة الاخوان الارهابية على اموال الليبين دون وجه حق وفى جريمة انت شريك فيها ويجب على مجلس الامن اقالة هذا المبعوث الذى اساء للامم المتحدة وانحاز للارهاب والتحقيق فيما اذا كان قد تلقى رشى او حصل على امتيازات من اموال الشعب الليبى مقابل هذا الكلام المرفوض عقليا حتى لو اعتذر عنه وقد راينا من قبل ان قطر دفعت رشى لمسؤلين كبار فى الفيفا للفوز بتنظيم كأس العالم ومن غير المستبعد ان تستخدم لنفس الاسلوب لانقاذ الاخوان باى ثمن فدور قطر دائما قذر وعلى المخابرات الليبية التحرى لجمع المعلومات عن ثروة سلامة وممتلكاته

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