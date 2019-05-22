تحذير من “أزمة” إنسانية “غير مسبوقة” في ليبيا

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا بشأن آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في طرابلس وتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتصارعة إلى العملية السياسة كونها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

وتتابع اللجنة الأوضاع الإنسانية بقلق بالغ جراء ارتفاع وتيرة القتال بين الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب وجنوب غرب طرابلس ، مما أدى إلى تصاعد إعداد النازحين والمشردين داخليًا ، وكذلك تدمير شبكات المياه والكهرباء

وأضافت اللجنة أن المعارك أدت إلى وقوع 510 قتيل بينهم 54 مدنيًا من بينهم 8 نساء و10 أطفال، و بلغ عدد الجرحى 2467 معظمهم من المدنيين ونزوح ما يزيد عن 75 ألف شخص من منازلهم، و ما لا يقل عن 100 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال

وطالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وأعمال العنف وتحذّر من مغبة وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، إزاء إستمرار المواجهات المسلحة، وجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية