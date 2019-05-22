اخبار ليبيا الان

تحذير من “أزمة” إنسانية “غير مسبوقة” في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا بشأن آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في طرابلس وتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتصارعة إلى العملية السياسة كونها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

وتتابع اللجنة الأوضاع الإنسانية بقلق بالغ جراء ارتفاع وتيرة القتال بين الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب وجنوب غرب طرابلس ، مما أدى إلى تصاعد إعداد النازحين والمشردين داخليًا ، وكذلك تدمير شبكات المياه والكهرباء

وأضافت اللجنة أن المعارك أدت إلى وقوع 510 قتيل بينهم 54 مدنيًا من بينهم 8 نساء و10 أطفال، و بلغ عدد الجرحى 2467 معظمهم من المدنيين ونزوح ما يزيد عن 75 ألف شخص من منازلهم، و ما لا يقل عن 100 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال

وطالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وأعمال العنف وتحذّر من مغبة وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، إزاء إستمرار المواجهات المسلحة، وجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك