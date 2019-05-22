اخبار ليبيا الان

السراج: الأوروبيون يقفون في صف الوفاق.. ولدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن القادة الأوروبيين يقفون في صف حكومة الوفاق، واصفًا جولته الأوروبية التي أجراها قبل نحو أسبوع بالـ«مثمرة».

وأضاف السراج في حوار لقناة «يورونيوز» أن «لحكومة الوفاق الوطني تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة، وأن الطرفين يواصلان شراكتهما بنجاح في محاربة الإرهاب الذي ظهر في سرت».

 

وأوضح السراج أن «حكومة الوفاق والقوات التابعة لها تدافع عن حلم كل الليبيين بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وأنها ستستمر في الدفاع عن هذا الحلم وعن العاصمة طرابلس وعلى بيوت الليبيين والأهالي، حتى يتم صد اعتداءات القوات التابعة للقيادة العامة وعودتها من حيث أتت، وإرساء الاستقرار من جديد» -على حد تعبيره.

 

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السراج إن «حفتر جمع مقاتلين منضوين في صفوف قواته ، وهم عبارة عن مجموعات اجرامية ومؤدلجة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون»، مضيفًا أن «حفتر يحاول إقناع العالم بأنها قوات تمثل جيشا».

وأجرى السراج، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية التقى خلالها عدد من القادة الأوروبيين في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سبحان الله ، ما رأي المعلقين عن هذا الكذب الصراح؟
    الأوربيون يقفون في صف حكومة الوفاق!؟
    حكومة الوفاق أصدرت مذكرة قبض في بعض أفراد قوات الجيش الليبي ومجلس النواب ، ولا حوار عندهم بعد 4 أبريل ، بينما يدعوا الأوربيون إلى الحوار والحل السياسي
    السراج وحكومته حكومة الوفاق التي ترى أن الجيش الليبي عبارة عن مجرمين وقوات مؤدلجة ، لا يحاربون الإرهاب ورموزه المطلوبين دوليا كالصادق الغرياني وصلاح بادي والجضران ، بينما يحاربون الجيش الليبي ويعتبرونه عبارة عن مجموعات خارجة عن القانون ويغضون الطرف عن أولئك الذين يسيطر بعضهم على عدة مناطق ويقاتل من عدة محاور ولم يحركوا ساكنا حول الدعم التركي والقطري لهذه العصابات ولو ببيان!
    فهل الأوربيون في صفه في هذا؟
    السراج دائما وفي كل لقائاته وفي حواراته يتبجح بقتال الدواعش في سرت وكأن الدواعش ليسوا موجودين إلا في سرت
    أو كأن القاعدة وانصار الشريعة والمقاتلة وجماعة الإخوان والتشكيلات المسلحة الأخرى مادام أنها لا تنتمي لداعش فهي جماعات سلمية والتحاور معها له مجال، والأوربيون قطعا ليسوا معه ولا في صفه في ذلك
    أما الميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة فيراها السراج جيشا وطنيا لا غبار عليه، وهو القائد الأعلى لها ، ويقول عن الجيش الليبي حفتر يحاول إقناع العالم بأنها قوات تمثل جيشا؟!
    وقال السراج بأنه يدافع عن حلم اسمه الدولة المدنية ، وهو صادق في ذلك لأنه يدافع عن الحلم فقط أما التطبيق فهو أمر آخر ليس من اختصاص السراج الذي تخصصه تنويم الشعب الليبي مع الأحلام السعيدة وتطويل أمد الأزمة واحتضان المليشيات ونهب الثروات
    ويطالب بعودة الإستقرار في العاصمة من جديد تلك المعاناة يسميها استقرارا! ليبقى ماكان على ماكان ، تخيل !
    علقوا عن هذا أيها الثرثارين الجهلة المكابرين

    رد

  • المضحك ان هذا البهلوان سازج حتى فى الكذب وينسب لنفسه مزايا الاخرين ويبعد عن نفسه عيوبه التى يراها الجميع بوضوح فالكل يرى بعينيه ان الاتحاد الاوربى اصدر بيانا يعترف فيه بالجيش الوطنى الليبى ويدعوا الى وقف اطلاق النار وتطبيق اتقفاق ابوظبى اى دخول الجيش الوطنى الى طرابلس سلميا وهو عكس ما بطالب به فايز السراق والجميع راى بوضوح وبادلة دامغة ارهابيين مطلوبين دوليا يقاتلون فى صفوف السراق وبدعم منه حيث تم تسليم صلاح بادى المجرم المطلوب دوليا مدرعات تركية وصلت ميناء طرابلس ومهها دواعش من سوريا اما الجيش الوطنى فمن ابناء الشعب الليبى المدربين نظاميا وليس لهم ارتباط ايدلوجى وان ساء الله بهزموا اخوانك المفلسين ويضعوهم معك فى السجون مثل مرسى واخوانه فى مصر هانت ياسراق ساعة الصفر قادمة عندما ينتفض شباب طرابلس لتحرير مدينتهم الحبيبة

    رد