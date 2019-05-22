رد ناري لعمليات الكرامة على إحاطة غسان سلامة في مجلس الأمن

ردت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي على إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، مؤكدةً سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان فى ليبيا بدلا من حل مشكلات الليبيين، وعدم تطرقه للميليشيات التي نهبت ثروات الشعب الليبي.

وأعربت الغرفة في بيان صحفي نشرته وكالة اخبارليبيا24 اليوم الأربعاء، رفضها تسمية المبعوث الأممي إلى ليبيا للجيش الوطني الليبي المنبثقة من مجلس النواب بـ”قوات حفتر”، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق .

وأشارت إلى أن هدف قوات الجيش الليبي من معركة طرابلس هي تحرير طرابلس من الميليشيات، لافتا إلى أن طرابلس محتلة من المليشيات المسلحة باعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن حكومة الوفاق واجهة مدنية لتنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة، متهمة غسان سلامة بالتحرك للوصول لاتفاق سياسي فاشل في غدامس يمكن العصابات المسلحة.

ولفتت الغرفة إلى أن غسان سلامة تحدث عن شبح وجود حرب أهلية وهي قراءة خاطئة لأن الجيش الليبي تحرك لطرابلس لتحريرها من العصابات والمليشيات المسلحة، مشددة على أن غسان سلامة تجاهل تهريب تركيا وقطر للأسلحة إلى ليبيا وخرقهما لقرارات مجلس الأمن الدولي بتهريب أسلحة للبلاد.

غرفة عمليات الكرامة، أوضحت أن غسان سلامة تجاهل الحديث عن الطيار البرتغالي واستهداف طيارة تركية بدون طيار لمنازل المدنيين، مستغربا من إحاطة غسان سلامة والتي تؤكد أن كلمته في مجملها لبحث لحل مشكلة الليبيين ولكن لحل مشكلة تنظيم الإخوان.

وأضافت ” ارادة شعبنا تجسدها القوات المسلحة العربية الليبية، موضحة ان مصير غسان سلامة الرحيل، وأن الحل لدى القوات المسلحة على الارض، وأنه اكد الشكوك فيه وفي دوره، مضيفة “انت ممثل الامم المتحدة لايجاد حل لليبيين ام لايجاد حل للاخوان”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.

ودعى سلامة “الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي بأن يدركوا أن ليبيا ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى، بل إنها بلد يقطنه 6.5 مليون شخص يستحقون السلام ويحق لهم اختيار طريقهم للمضي قدماً بشكل جماعي، فإن مستقبل ليبيا سيكون قاتماً”.

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