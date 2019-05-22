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الوفاق لمجلس الأمن: نريد عملية سياسية جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي في نص كلمتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا إن البعثة الأممية فشلت فشلا ذريعا للأمم المتحدة في القيام بواجباتها تجاه ليبيا

جاء هذا في نص الكلمة التي نشرتها على موقعها الرسمي، معاتبة لمجلس الأمن الذي لم يستطع وقف تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس، وهو ما تصفه الحكومة بالاعتداء على العاصمة

وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإرغام الجيش على العودة والانسحاب بقواته عن طرابلس، وأنه من غير المنطق ترك السلاح ووقف النار بينما قوات الجيش مازالت على أعتاب العاصمة، معتبرين هذا دفاعا عن النفس

وقالت الحكومة إن تتطلع لدعم المبعوث الأممي غسان سلامة للبدء في عملية سياسية ناجحة، تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة، وإيجاد آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء، وعدم ارتهان العملية بشخص، فإن قواعد التفاوض تغيرت بعد ما أسمته “بالغدر والاعتداء”، على حد قول البيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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