الوفاق لمجلس الأمن: نريد عملية سياسية جديدة

قالت حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي في نص كلمتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا إن البعثة الأممية فشلت فشلا ذريعا للأمم المتحدة في القيام بواجباتها تجاه ليبيا

جاء هذا في نص الكلمة التي نشرتها على موقعها الرسمي، معاتبة لمجلس الأمن الذي لم يستطع وقف تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس، وهو ما تصفه الحكومة بالاعتداء على العاصمة

وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإرغام الجيش على العودة والانسحاب بقواته عن طرابلس، وأنه من غير المنطق ترك السلاح ووقف النار بينما قوات الجيش مازالت على أعتاب العاصمة، معتبرين هذا دفاعا عن النفس

وقالت الحكومة إن تتطلع لدعم المبعوث الأممي غسان سلامة للبدء في عملية سياسية ناجحة، تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة، وإيجاد آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء، وعدم ارتهان العملية بشخص، فإن قواعد التفاوض تغيرت بعد ما أسمته “بالغدر والاعتداء”، على حد قول البيان.

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