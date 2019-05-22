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70 مولودا “نازحا” في مستشفى “القرة بوللي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس قسم النساء والولادة بمستشفي القرة بوللي العام مراد الكانوني إن عدد حالات الوضع داخل المستشفى وصلت حتي الآن إلى أكثر من 70 حالة من النساء النازحات من الاشتباكات جنوب العاصمة

وبحسب صفحة المستشفى الرسمية فإن قسم النساء والولادة يقدم خدماته للمواطنين طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميا، بوجود أخصائيين كبار وأطباء وطبيبات ولادة وحديثي الولادة وعيادة خاصة بالكشف الطبي المختص بأمراض النساء

وتقدمت المستشفى بشكرها لكل العاملين بالمستشفى نظير تقديم خدماتهم وواجبهم تجاه أهلهم النازحين من مناطق القتال بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وخصوصا قسم الولادة والنساء

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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