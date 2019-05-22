“احنيش”: الوفاق “نكثت” عهدها بإطلاق سراح “شقيقي”

وجه أبوالقاسم احنيش المسيطر على محطة الشويرف للنهر الصناعي رسالة عن طريق فيديو مسجل لآهالي طرابلس حول أسباب ودوافع قيامه بإقفال منظومة النهر وضخ المياه نحو طرابلس، وإعادتها من جديد

وقال احنيش إن قبوله بإعادة ضخ المياه تم بناء على طلب من أخيه المبروك السجين لدى حكومة الوفاق منذ نحو عامين، والذي سمحت له جهات ذات سلطة بينهم عميد بلدية طرابلس للتحدث مع الرائد أبوالقاسم عبر الهاتف، لإعادة ضخ المياه للعاصمة

وأضاف احنيش إنه لا علاقة لنا بأي قوة في الشرق أو الغرب، وهو أمر عائلي قبلي -على حد تعبيره-، وأنه يحق لنا كل شيء من أجل إطلاق سراح “المبروك” ومن معه من أسرى من الجنوب

وأكد احنيش عدم تبعيته لأي طرف غير شقيقه المبروك، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، وأن قرار إغلاق منظومة النهر جاء نتيجة لعدم وفاء الوفاق بوعودها ولأنها اتهمتهم بمرتكبي جريمة حرب

ونفى احنيش أي علاقة له بالجيش الوطني كما قالت حكومة الوفاق في كلمتها أمام مجلس الأمن واتهام السراج للجيش بتعطيش طرابلس، مؤكدا أن الاعتصام تم بشكل سلمي، وأن جميع العاملين والآلات في أمان، ومشددا على ضرورة إطلاق سراح شقيقه

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