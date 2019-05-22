التعليم تتابع إجراءات “المنسّبين الجدد” من المعلمين

اجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة مع مدير مركز المعلومات والتوثيق ومديري إدارات الاحتيـاط العـام والتعليم الأسـاسي والتعليم الثانوي ومدير مكتب الشؤون القانونية المكلف لمناقشة آلية إتمام الإجراءات التعاقديّة مع المنتسبين الجدد من المعلمين

كما ناقش الاجتماع الشروط اللازمة في هـذه الإجراءات وتشكيل فريق يتولى إعـداد ومـراجعة البيانات لكل مراقبة وإحالتهـا للمكتـب القـانوني لإعداد القـرار اللازم، بحسب صفحة وزارة التعليم الرسمية

كما تـم الاتفاق على إصـدار قـرار لمعلمي عـلاوة الميزة بعد الانتهاء من مراجعتهم و التـأكد مـن توفـر الشـروط القـانونية للانـتفـاع بهـذه الميـزة وستبـاشر الـوزارة ابتـداء من غـدٍ الاربعاء في إتمام إجراءات التعاقد للمعلمين

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