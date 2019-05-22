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التعليم تتابع إجراءات “المنسّبين الجدد” من المعلمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة مع مدير مركز المعلومات والتوثيق ومديري إدارات الاحتيـاط العـام والتعليم الأسـاسي والتعليم الثانوي ومدير مكتب الشؤون القانونية المكلف لمناقشة آلية إتمام الإجراءات التعاقديّة مع المنتسبين الجدد من المعلمين

كما ناقش الاجتماع الشروط اللازمة في هـذه الإجراءات وتشكيل فريق يتولى إعـداد ومـراجعة البيانات لكل مراقبة وإحالتهـا للمكتـب القـانوني لإعداد القـرار اللازم، بحسب صفحة وزارة التعليم الرسمية

كما تـم الاتفاق على إصـدار قـرار لمعلمي عـلاوة الميزة بعد الانتهاء من مراجعتهم و التـأكد مـن توفـر الشـروط القـانونية للانـتفـاع بهـذه الميـزة وستبـاشر الـوزارة ابتـداء من غـدٍ الاربعاء في إتمام إجراءات التعاقد للمعلمين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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