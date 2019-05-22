عمل أمني كبير في تاجوراء

تواصل الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن تاجوراء مهامها بعد أن تم تفعيلها من قبل مدير الأمن المقدم يوسف عكريم وفقا للقرار 70 لسنة 2019.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أنّه من مهام الغرفة تلقي البلاغات العامة والخطيرة بهدف التعامل معها فضلا عن تأمين مقرات الأمن والخدمات ومتابعة سير الترتيبات الأمنية المعدة من قبل مديرية أمن تاجوراء فضلا عن جمع المعلومات والتحقيق في القضايا المسجلة في مراكز الشرطة ضد مجهول.

وأكد البيان أن الغرفة تضم كافة الأجهزة الأمنية العاملة في إطار مديرية أمن تاجوراء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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