انطلاق مشروع المساحات الصديقة الآمنة

شهدت 3 مدارس في إطار منطقة طرابلس الكبرى بدء فعاليات مشروع المساحات الصديقة الآمنة بإشراف مراقبات التعليم ومكاتب الدعم والإرشاد النفسي في وزارة تعليم الوفاق.

وأشار بيان صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى بدء فعاليات المشروع في مدراس العصماء التابعة لمراقبة تعليم عين زارة والجهاد التابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة والنوفليين التابعة لمراقبة طرابلس المركز.

وأضاف البيان أن مكاتب إدارة الدعم والإرشاد النفسي عين زارة وسوق الجمعة وطرابلس المركز شاركت مع رئيس لجنة الأزمة في الوزارة رشاد بشر وفرق الإسعافات النفسية بالمكتب ومركز ملتقانا وفرقة ميكي للمهرجانات وفريق الكشاف “فوج الشط” في فعاليات هذا المشروع.

هذا ويهدف المشروع إلى الترفيه عن التلاميذ وإبعادهم عن الأجواء المتوترة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

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