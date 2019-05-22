اخبار ليبيا الان

تونس تفرج عن قرطاس لعمله خبيرا في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن الخبير الأممي المنصف قرطاس المتهم بالتجسس من طرف وزارة الداخلية التونسية.

وذكر محامي قرطاس محمد المنوبي أن موكله سبق وأن قدم للنيابة العمومية وللمحقق سيرته الذاتية ومجموعة من الوثائق والمستندات التي مثلت الدليل القاطع على أنه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا لا سيما بعد أن تم اعتقاله بعد وصوله إلى تونس في الـ26 من مارس الماضي.

وأضاف أن من بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأمم المتحدة للدولة التونسية تفيد أن قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة بما فيها الدولة التونسية.

بدوره أكد “ستيفان دوغاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تتطلع إلى التحقق من الإفراج عن قرطاس فعليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك