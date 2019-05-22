تونس تفرج عن قرطاس لعمله خبيرا في ليبيا

قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن الخبير الأممي المنصف قرطاس المتهم بالتجسس من طرف وزارة الداخلية التونسية.

وذكر محامي قرطاس محمد المنوبي أن موكله سبق وأن قدم للنيابة العمومية وللمحقق سيرته الذاتية ومجموعة من الوثائق والمستندات التي مثلت الدليل القاطع على أنه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا لا سيما بعد أن تم اعتقاله بعد وصوله إلى تونس في الـ26 من مارس الماضي.

وأضاف أن من بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأمم المتحدة للدولة التونسية تفيد أن قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة بما فيها الدولة التونسية.

بدوره أكد “ستيفان دوغاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تتطلع إلى التحقق من الإفراج عن قرطاس فعليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية