اجتماع أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لمديرية تاجوراء

تقوم الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن تاجوراء، ببذل المزيد من الجهد للمساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية، والتي تم تفعيلها بناء على قرار رقم 70 لسنة 2019 من قبل مدير الأمن مقدم يوسف عكريم.

وتتلقى الغرفة البلاغات الهامة والخطيرة والتعامل معها وكذلك دعم مراكز الشرطة ومتابعة الترتيبات الأمنية الصادرة من مديرية الأمن وتأمين المقرات الأمنية والخدمية وكذلك جمع المعلومات ومتابعة واكتشاف القضايا المسجلة ضد مجهول بمراكز الشرطة.

جدير بالذكر أن الغرفة مشكلة من جميع الأجهزة الأمنية الواقعة داخل نطاق مديرية أمن تاجوراء لاداء الواجب الأمني على أكمل الوجه.

