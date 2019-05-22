الأعلى للدولة يطالب الرئاسي بمقاطعة القمة العربية

دعا المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمقاطعة مؤتمر القمة العربية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في مدينة مكة.

وأشار بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة إلى أن هذه الدعوة تأتي رفضا لما تم وصفه بـ”الموقف المخزي” لجامعة الدول العربية من “الاعتداء” على العاصمة طرابلس.

وطالب البيان المبعوث الأممي غسان سلامة بتحمل مسؤولياته لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس مطمئنا الليبيين بأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية وأن محاولات العودة بالزمن إلى الوراء وفرض الحكم العسكري ستبوء بالفشل على حد تعبير البيان.

وأشاد المجلس في بيانه بالقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واصفا إياها بالمسطرة للملاحم والتضحيات لحماية العاصمة طرابلس على حد وصف البيان.

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