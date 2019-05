المتوسط:

قام مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده رفقة مساعد المدير للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش وعميد بلدية ابو سليم وعدد من رؤوساء المكاتب والأقسام بالمديرية، بجولة ميدانية تفقد خلالها الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجولة ضمن متابعة الخطة الأمنية الموضوعة من قبل المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

