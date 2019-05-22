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اللواء الحاسي: عملية طوفان الكرامة تهدف إلى طرد الميليشيات من طرابلس وليس عسكرة الدولة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش اللواء ركن عبد السلام الحاسي أن عملية “طوفان الكرامة” تهدف إلى تحرير طرابلس وطرد الميليشيات التي تسيطر على العاصمة التي تنهب خيرات الشعب وتسيطر على مقدراته وثرواته وتتحكم في المؤسسات التي تتواجد في العاصمة.

الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لموقع قناة “الغد الإخبارية” أمس الثلاثاء أن الجيش يتقدم  بخطى ثابتة في معركة طرابلس حيث تتقدم القوات في عدة  محاور على جبهة طولها 60 كيلو متراً تجاه العاصمة طرابلس.

وأضاف:” من الصعب تحديد سقف زمني لمعركة طرابلس  لأن الجيش الوطني الليبي لا يقاتل جيش نظامي فهو  يحارب ميليشيات وعصابات مسلحة”.

آمر غرفة عمليات طرابلس أكد أن الجيش لن يعسكر الدولة وكافة الإتهامات الموجهة له في هذا الشأن باطلة ، لافتاً إلى أن الجيش يريد إستقرار الشعب الليبي وإستعادة زمام المبادرة إلى المواطن وحده دون تدخل الميليشيات والقوى الأجنبية التي تدعم تلك الجماعات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لا توجد اى دولة مدنية فى العالم بدون جيش وطنى يحمى شعبها ويوفر الامن اثناء الانتخابات الحرة فلا يمكن اجراء انتخابات نزيهة فى ظل مليشيات ارهابية ترفض ان يتسلم الحزب الفائز بالانتخابات السلطة ولا يمكن لاى ليبى عنده ذرة عقل ان يتصور ان الاخوان المفلسين والمليشيات الارهابية تريد دولة مدنية وراينا احد مشايخهم يدعوا الى قتل الاعلاميين المعارضين لهم ولا يمكن لعملاء قطر وتركيا التى تدعم المليشيات الارهابية التى ترفع الرايات السوداء وتدوس على علم ليبيا ى يمكن ان تسمح بدولة مدنية

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    • من الذي يقتل الصحافيين و اي صحافيين ليبيا الاحرار و من الذي يقتل الاسرى بشهادة حفتركم و التمثيل بالجثت هل هذا الجيش الذي تتكلم عنه ام تتكلم على الجيش المثالي

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