المتوسط:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنَّ هناك مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا رُغم العراقيل الموجودة حاليا.

وأشار شكري، إلى أنَّ الرؤية والتحرك المصري محل تقدير من كافة الشركاء الدوليين، لأنهما يصبان في إطار إحداث توافق بين الليبيين.

وحذر شكري، من تدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة ذات مصالح في ليبيا تحاول تكريس مصالحها من خلال دعم الانقسام والتقسيم في البلاد وهو أمرٌ مرفوض، لأنه يمس الأمن القومي الليبي وهو ما يحتم تعزيز وحدة البلاد.

The post «شكري»: هناك مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سياسي لمعالجة الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية