وكيل «تعليم الوفاق» يتابع الإجراءات الإدارية للمعلمين الجدد

تابع وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، خلال اجتماعه اليوم الثـلاثـاء، بـديـوان الـوزارة بالهـاني مـع مدير مركز المعلومات و التوثيق المكلف ومـديري إدارات الاحتيـاط العـام و التعليم الأسـاسـي والتعليم الثـانوي ومديـر مكتب الشؤون القانونية المكلف الآلية الواجب اتباعها لإتمـام الإجـراءات التعاقديّة مع المنسبين الجدد من المعلمين و الشـروط الواجـب توفرهـا في هـذه الإجـراءات.

وتـم تشكيل فريـق يتولى إعـداد ومـراجعة البيانـات لكل مراقبة وإحالتهـا للمكتـب القـانـوني لإعـداد القـرار اللازم، كمـا تـم الاتفـاق على إصـدار قـرار لمعلمي عـلاوة الميزة بعد الانتهاء من مراجعتهم والتـأكد مـن توفـر الشـروط القـانونية للانـتفـاع بهـذه الميـزة وستبـاشر الـوزارة ابتـداء اليوم إتمام إجراءات التعاقد للمعلمين.

