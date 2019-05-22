المتهم بغلق منظومة النهر يستنكر محاولة الرئاسي إخفاء الأسباب الحقيقية للحادثة

أعرب أبوالقاسم حنيش، الذي اتهم بغلق منظومة النهر الصناعي، وهو شقيق المقدم المبروك، المعتقل في طرابلس منذ سنتين، أعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لمحاولة المجلس الرئاسي تمييع حادثة إغلاقه منظومة تحكم النهر بمنطقة الشويرف، واتهام غيره بها، في محاولة لإخفاء السبب الحقيقي وراء ما حدث، مؤكدا مسؤوليته عما حدث، وتواصله مع الرئاسي قبل قيامه بذلك.

وقال حنيش في مقطع فيديو إن قبوله بإعادة ضخ المياه تم بناء على تواصله مع المسؤولين في العاصمة، وعلى رأسهم عميد بلديتها عبدالرؤوف بيت المال، وسماحهم لشقيقه المعتقل لدى قوة الردع الخاصة بالتحدث معه هاتفيا .

وطالب حنيش بالإفراج عن شقيقه المبروك، قائلا إن الاعتصام كان سلميا داخل المقر دون سلاح، بعد عدم وفاء الجهات المعنية في العاصمة بوعودها واتفاقاتها معهم بشأن إطلاق سراح شقيقه المقدم المبروك.

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