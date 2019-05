المتوسط:

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى إلى التمسك بالتسوية السياسية للقضية الليبية.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، قال إن هناك حاجة إلى التمسك بالحل السياسى، وتؤمن الصين دائما بأن قضية ليبيا يجب أن تحل من خلال الوسائل السياسية”.

وشدد المبعوث الصيني على أن بلاده تدعم تعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا تحت قيادة الأمم المتحدة، وتدعم المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لليبيا، كما تدعم الصين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى في لعب دور نشط ، وتأمل أن تستفيد هذه الآليات من مزاياها بشكل كامل وتعزيز التنسيق والتعاون.

The post مندوب الصين بالأمم المتحدة: «ندعم التسوية السياسية في ليبيا» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية