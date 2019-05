المتوسط:

قال أوليفر أوفتشا السفير الألماني لدى ليبيا، إنَّ بلاده تدعم بشكل كامل قرار وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا.

وأعرب أوفتشا، عن دعمه لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، حول تطورات الوضع في ليبيا والتي قدمها في جلسة مجلس التي عقدت أمس الثلاثاء بنيويورك.

