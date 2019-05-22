الصحة العالمية تعلن ارتفاع حصيلة حرب طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشارت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحرب خلفت حتى الـ19 من مايو الجاري 510 من القتلى و2467 جريحا.

هذا وكانت الأمم قد أشارت إلى اضطرار أكثر من 75 ألف شخص للفرار فيما علق نحو 100 ألف بسبب الحرب الدائرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الحرب التي يحاول من خلالها الجيش الوطني إعادة فرض شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في العاصمة طرابلس بعد فرضها على كامل المنطقتين الشرقية والجنوبية في أوقات سابقة.

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