هدية: الحاشية الحاكمة في تركيا مستفيدة من وجود المليشيات في طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زايد هدية أن تركيا أصبحت المستفيد الوحيد من المليشيات والمجموعات المسلحة المسيطرة على مقدرات الدولة في طرابلس والمصرف المركزي لتهريبها الأموال الليبية إلى تركيا.

هدية أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الميليشيات في طرابلس يؤكد أن أنقرة تجني من وراء هذه الجماعات الإجرامية وعملية الفوضى عوائد وأرباح تستفيد منها الحاشية الحاكمة في تركيا.

وكشف هدية أن أموالا ضخمة جدا يتم تحويلها من البنك المركزي في طرابلس إلى مصارف تركيا من خلال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير الذي يقضي معظم أوقاته في تركيا لجلب الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية.

وتابع أن تركيا تعمل لحساب مشروعها الخاص بليبيا، مستغرباً الصمت الكبير الذي تبديه البعثة الأممية في ليبيا بخصوص انتهاكات تركيا حظر التسليح المفروض على ليبيا من لجنة العقوبات بمجلس الأمن وإرسال تركيا لشحنات الأسلحة والدعم الواضح والصريح للمليشيات الإجرامية.

وأردف عضو مجلس النواب :” الجيش الوطني الليبي يكافح الإرهاب في درنة وبنغازي والهلال النفطي ودفع الدماء الكثيرة دون أن يقدم له قطعة سلاح “.

هدية قال إن البعثة الأممية في الفترة الأخيرة أتضح تحيزها لطرف دون الآخر بحجة أن حكومة الوفاق لديها اعتراف دولي في حين أن كثيرا من نصوص الاتفاق السياسي لم تنفذ وأن السراج يتحرك بشكل منفرد بعيدا عن بقية أعضاء المجلس الرئاسي.

وتساءل النائب عن سبب عدم خروج جامعة الدول العربية ببيان على الأقل تدين فيه وتندد بالتدخل التركي السافر تجاه ليبيا ما يشكل أمراً صادماً لمجلس النواب بإعتبار الصمت العربي يترك الشعب الليبي يواجه أحلام أردوغان الخاصة بمشروعه والهيمنة على مقدرات الدولة الليبية.

ونوَّه هدية بأن مجلس النواب أرسل بيانات عدة تندد بالتدخل التركي السافر وخطابات لمجلس الأمن والبعثة الأممية لإيضاح حقيقة التدخل التركي السافر في الشأن الليبي ودعم المليشيات الإجرامية بالسلاح دون تلقي رد حتى الآن.

وأشار إلى أن الجيش التابع للبرلمان سيتخذ كل ما من شأنه تأمين حياة الليبيين وقطع مشروع تركيا في أن تجعل من طرابلس إدلب جديدة وذلك باستقدام المرتزقة والإرهابيين.

عضو مجلس النواب ختم حديثه بالقول :”سنتحرك بكل ما نملك من قوة وسنضرب هذه السفن التركية التي تهرب أسلحة إلى موانئ مصراتة والخمس وطرابلس من خلال القوات الليبية”.

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