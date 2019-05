المتوسط:

طالب مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي العميد، جلال هويدي، بضرورة متابعة سير العمل داخل المنفذ بصورة جيدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع ضم مساعد الشوؤن الأمنية ومساعد الشوؤن العامة ومساعد شوؤن التفتيش والمتابعة ورئيس قسم المعلومات ورئيس الغرفة الأمنية في المطار.

وخلال الاجتماع، شدَّد هويدي، على حلحلة العراقيل التي تعيق سير العمل خلال أيام شهر رمضان .

