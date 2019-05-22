وصول شحنة تجهيزات لمركز طبرق الطبي

وصلت إلى مركز طبرق الطبي الشحنة الثانية على التوالي من التجهيزات الخاصة بالمرضى وهي أسرة ومراتب وبعض الأجهزة الطبية كأجهزة التصوير.

وصرح مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي بوضع خطة لتطوير وتحسين الخدمات الطبية للعام الجاري مبينا البدء بتركيب الأسرة والمعدات وتوزيعها على مختلف الأقسام الطبية بالمركز.

هذا وتواصل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لتوفير كافة احتياجات المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة في إطار سلطة الحكومة المؤقتة، فضلا عن مساعٍ أخرى تبذلها لتحقيق مبدأ توطين العلاج في داخل ليبيا عوضا عن إرسال المرضى إلى الخارج.

ولم يتوقف دعم الوزارة عند هذا الحد بل امتد لتوفير أجهزة حديثة لغسيل الكلى تم توزيعها على عدة مراكز تخصصية.

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