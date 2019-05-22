المستشار صالح والحويج يبحثان المستجدات في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، آخر مستجدات الموقف الدولي تجاه المعركة في طرابلس، ووضع البعثة الأممية في التعامل مع الملف الليبي.

وخلال لقاء في مدينة القبة، أكد رئيس مجلس النواب، أن الحل في ليبيا بيد الليبيين، ولا يمكن فرض حلول من الخارج، وضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دولا أو منظمات دولية.

كما أكد الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة، وإنهاء حالة فوضى السلاح، والعودة إلى الإعلان الدستوري، وعودة الشرعية.

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