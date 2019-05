«الكهرباء» تكشف الأسباب الرئيسية وراء طرح الأحمال في الجنوب

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بتعرض بعض الأبراج للسقوط، وذلك بدائرتي نقل الطاقة المغذية للمنطقة الجنوبية ومحدودية النقل عبر الدوائر الأخرى، حيث اضطرت الشركة إلى اللجوء لعملية برنامج طرح الأحمال يدوياً في المنطقة الجنوبية للمحافظة علي دوائر نقل الطاقة العاملة من الانهيار.

وتود الشركة العامة للكهرباء بإعلام المواطنين إلى أنها باشرت في إجراء أعمال فك الأبراج التي سقطت تمهيداً لتركيب الأبراج الجديدة وإعادة الدوائر للخدمة.

