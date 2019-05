«صحة المؤقتة» تواصل استمرارها في إرسال الأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز

المتوسط:

أفادت إدارة الإعلام التابعة لوزارة صحة المؤقتة، بأنه قد وصل إلى مركز طبرق الطبي الشحنة الثانية على التوالي من التجهيزات الخاصة بالمرضى وهي بعض الأجهزة الطبية كأجهزة التصوير.

وصرح مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي بوضع خطة لتطوير وتحسين الخدمات الطبية للعام الجاري، موضحا البدء في تركيب المعدات وتوزيعها على مختلف الأقسام الطبية بالمركز.

وتواصل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لتوفير كافة احتياجات المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة في إطار سلطة الحكومة المؤقتة، فضلا عن مساعٍ أخرى تبذلها لتحقيق مبدأ توطين العلاج في داخل ليبيا.

