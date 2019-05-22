مسابقة قرآنية رمضانية في بني وليد

انطلقت في مسجد أبو عبيدة بن الجراح بحي الأعاقيب في مدينة بني وليد مسابقة السلام لحفظ وتجويد القرآن الكريم في إطار فعاليات دورة ليبيا للسلام.

وأتى انطلاق المسابقة بنسختها الثالثة بإشراف مكتب الأوقاف بني وليد وتنظيم جمعية السلام الخيرية للأعمال الخيرية وبرعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

وشارك في المسابقة 20 مركزا لتحفيظ القرآن مثلها أكثر من 100 متسابق حيث دأب الشيخ محند اليعقوبي على الإشراف على تنافسهم من خلال 4 أقسام: القرآن الكريم كاملا والنصف الأخير والربع الأخير والأجزاء الـ3 الأخيرة.

ويعمل القائمون على تحفيز الناشئين على تعلم القرآن الكريم من خلال ترديد عبارة “ورتل القرآن ترتيلا” لتمكينهم من حفظ كتاب الله خلال شهر رمضان المبارك الذي سيشهد اليوم الـ21 منه ختام هذه المسابقة وتكريم الفائزين.

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