«صحة الوفاق»: اجتماع مغلق لإدارة التفتيش والمتابعة بحضور 19 مسؤولاً

المتوسط:

عقدت إدارة التفتيش والمتابعة اجتماعًا مغلقًا ضم 19 مسؤولًا عن مكاتب التفتيش والمتابعة بالأجهزة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني والمجمعات الذهبية والمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية والمستشفيات العامة الواقعة في نطاق مدينة طرابلس.

وأطلع المسؤولون، مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، على تقارير حول ما تتعرض له العاصمة من أحداث، فضلًا عن سير العمل في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع أيضًا لمناقشة تنفيذ قرار وزير الصحة المفوض أحميد محمد بن عمر، الصادر مؤخرًا، والقاضي باعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتخصصية والمراكز الطبية، وفقًا لما صرح به مدير إدارة التفتيش والمتابعة.

