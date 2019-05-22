مستثمر إيطالي: انقسام أوروبا يغذي انقسام ليبيا

رأى مستثمر إيطالي إن الانقسام في المواقف الأوروبية يغذي انقسام الأطراف ليبيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا، خلال الجمعية العامة للاتحاد، الملتئمة في روما، الأربعاء، إن “ضعف إيطاليا من ناحية، واستخفاف بعض الشركاء الأوروبيين من ناحية أخرى، سوف يقود إلى اضطرارنا لتصفية حساب ثقيل قريبًا”.

وذكر رئيس كونفيندوستريا أن هذا الحساب “بالنسبة لنا، سيُلوح بتدفقات المهاجرين الذين سيشرعون بالوصول مع بدء الصيف”.

وأشار بوتشا إلى أن “على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد إلى الفصائل الليبية، والضغط على الأطراف المتنازعة، لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية