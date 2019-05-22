ختام مسابقة قرآنية في جالو

احتضنت قاعة الشهداء في مدينة جالو بمنطقة الواحات حفل ختام مسابقة القرآن الكريم التي نظمها مركز “أبي بن كعب” تحت شعار “الوفاء لأهل العطاء”.

وحملت المسابقة اسمي اثنين من مشائخ قبيلة المجابرة في جالو وهم المرحوم عيسى شحات إفريطيس والمرحوم مفتاح مومن لدورهما في دعم تحفيظ القرآن في المدينة فيما شارك في المسابقة 150 متسابقا.

هذا وحضر حفل الختام أولياء الأمور وأئمة المساجد ومسؤولو المجلس التسييري والقطاعات الحكومية ومجلس الأعيان في جالو ممن كرموا الفائزين وعموم المتسابقين وكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة.

هذا وتأتي هذه النشاطات القرآنية في ظل استمرار ليالي شهر رمضان المبارك التي تشهد أجواء روحانية جميلة.

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