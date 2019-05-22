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خيمة رمضانية للمحتاجين في بني وليد

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر أهل الخير في عدد من المدن في تسيير أعمال حملات الخيام الرمضانية وإفطار عابري السبيل في الشهر الكريم.

ومن بين هذه المدن بني وليد حيث دأبت جمعية وادي دينار منذ 11 عاما على افتتاح خيمة رمضانية في المدخل الشمالي للمدينة في حي المناسلة في مشهد يتكافل فيه أهل المدينة في أيام مباركة لتقديم الصدقات لمستحقيها ووجبات الطعام لعابري السبيل والمارة وسائقي شاحنات نقل البضائع والوقود وركاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى العمالة الإفريقية القاطنة في الحي والمحتاجين.

ويشارك في إعداد وجبات الإفطار المتكاملة سكان الحي بإشراف جمعية وادي دينار التي ترفع شعار “من فطر صائما كان له مثل أجره” لنشر قيم التكافل المجتمعي.

هذا وتشهد المداخل الـ4 لبني وليد إقامة عدة موائد إفطار للمحتاجين والمسافرين خلال الشهر الكريم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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