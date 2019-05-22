مسابقة قرآنية في القطرون

أقيمت في بيت الضيافة في مدينة القطرون مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى الفرق الإرشادية والكشفية.

وتم تنظيم المسابقة في دورتها الأولى عبر فوج الكشاف والمرشدات بهدف تحفيز الكشافين لبذل الكثير من الجهد والعطاء في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

وحضر المسابقة لفيف من أولياء الأمور وأعيان وأهالي مدينة القطرون تشجعيا لأبنائهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وتعلم تعاليم الدين الإسلامي السمحة بعيدا عن الغلو والتطرف.

ووزعت في نهاية المسابقة الشهادات والجوائز على جميع المشاركين وسط أجواء سادتها الفرحة ورسمت الابتسامة على محيا الجميع.

وتأتي هذه المسابقة في وقت تتواصل فيه الفعاليات الرمضانية المختلفة في أجواء يسودها الجوانب الروحانية في الشهر الفضيل.

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