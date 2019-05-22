تصريحات جديدة للواء الحاسي بشأن تطورات الأوضاع في معارك طرابلس ويرد على أنباء عسكرة الجيش للدولة

علق آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش الوطني اللواء ركن عبد السلام الحاسي بشأن آخر التطورات الاخيرة في اشتباكات ومعارك العاصمة، مؤكداً أن عملية “طوفان الكرامة” تهدف إلى تحرير طرابلس وطرد الميليشيات التي تسيطر على العاصمة وتنهب خيرات الشعب وتسيطر على مقدراته وثرواته وتتحكم في المؤسسات التي تتواجد في العاصمة.

وأوضح الحاسي في تصريحات أوردها موقع قناة “الغد الإخبارية” الثلاثاء أن الجيش الوطني يتقدم بخطى ثابتة في معركة طرابلس حيث تتقدم القوات في عدة محاور على جبهة طولها 60 كيلو متراً تجاه العاصمة طرابلس.

وأضاف:” من الصعب تحديد سقف زمني لمعركة طرابلس لأن الجيش الوطني الليبي لا يقاتل جيش نظامي فهو يحارب ميليشيات وعصابات مسلحة”.

وشدد آمر غرفة عمليات طرابلس أن الجيش لن يسعى لعسكرة الدولة وكافة الإتهامات الموجهة له في هذا الشأن باطلة ، لافتاً إلى أن الجيش يريد إستقرار الشعب الليبي وإستعادة زمام المبادرة إلى المواطن وحده دون تدخل الميليشيات والقوى الأجنبية التي تدعم تلك الجماعات المسلحة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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