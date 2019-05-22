جهاز مشروع النهر يرفض استخدام المياه في التلويح بأي مطالب خاصة

قال جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، إنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، ويرفض استخدام المياه في المساومة والتلويح بإملاء شروط أو مطالب خاصة.

وأضاف الجهاز في بيان له بشأن حادثة إيقاف ضخ المياه، أنه في الوقت الذي يكافح فيه مستخدمو الجهاز في ظل الظروف القاهرة لضمان تدفق المياه لكل المدن على حد سواء؛ غير معني البتة بمطالب المواطن بلقاسم حنيش الذي قام بتهديد موظفي موقع الشويرف التابع لمنظومة الحساونة بإيقاف ضخ المياه عن المناطق الوسطى والغربية، ما ترتب عنه قطع المياه لمدة ست وثلاثين ساعة.

كما أكد جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التهاون في حماية هذا المشروع الاستراتيجي؛ مطالبا بتفعيل القانون وتجريم أي اعتداء عليه لتكون ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

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