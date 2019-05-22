اجتماع موسع لوضع خطة أمنية محكمة في درنة

عقد في مدينة درنة، اجتماع موسع للأجهزة الأمنية، برئاسة عميد البلدية، لوضع خطة أمنية محكمة، والوقوف على احتياجات الأجهزة الأمنية لأداء واجبها على أكمل وجه.

حيث أكد عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، خلال الاجتماع، على ضرورة استعراض الوضع الأمني الحالي في المدينة، ونقل ذلك إلى رئيس الأركان العامة للجيش، ورئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، حتى يتم إيضاح الصورة عن درنة بالكامل، والمتطلبات الأمنية التي تحتاجها المدينة، مشيدا بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية كافة، ودورها البارز في البلدية رغم قلة الإمكانيات.

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