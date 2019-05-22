فرنسا: هل يمهد لقاء حفتر وماكرون لحل دبلوماسي للأزمة في ليبيا؟

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء المشير خليفة حفتر في باريس وفق ما أكده الإليزيه، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لبحث الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي، بعد زيارة سابقة لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج إلى باريس في الثامن من الشهر الجاري. وأكدت الرئاسة الفرنسية عقد اجتماع مغلق بعيدا عن الصحافيين بين حفتر و ماكرون بعد أكثر من شهر على بدء هجوم قوات المشير على طرابلس.

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