الأرصاد تشير لاستمرار التقلبات الجوية المصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة

بنغازي-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إلى بقاء الطقس متقلبًا على أغلب مناطق شرق وجنوب ليبيا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي.

وقال المركز، إن درجات الحرارة تتراوح ما بين (30-37) مئوية على مناطق الساحل الشرقي وما بين(40-45) مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأضاف، أن من المتوقع ان تسجل الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على أغلب مناطق الساحل الشرقي بداية من مساء اليوم واحتمال سقوط أمطار على مناطق الخليج وتشمل يوم الغد باقي المناطق.

وأوضح المركز، أن مناطق الشمال الغربي مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي يساعد في اعتدال درجات الحرارة تتراوح ما بين(20-25) مئوية وتصل إلى (28) مئوية على أبو نجيم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على أغلب المناطق.

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