هذا مصير الإرهابيين…ضبط عناصر خلايا إرهابية في درنة بينهم قيادي بارز

أخبار ليبيا24- خاص

انتهت العمليات العسكرية في مدينة درنة بتحرير وتطهير المدينة من الإرهابيين الذين سيطروا عليها وقتلوا كل مخالفيهم من أهلها، وأصبح مصير الدواعش الذين أرعبوا المدينة بين قتيل وأسير وهارب.

عدد من الإرهابيين ومعظمهم قياديين فروا إلى مدن في غرب البلاد وتركوا الشباب الذين غرروا بهم يواجهون القوات المسلحة التي أعلنت تطهير المدينة من دنسهم وخبثهم.

وعدد آخر من الإرهابيين استغلواالطبيعة الوعرة المحيطة بمدينة وحاولوا الاختباء والفرار من مصيرهم المحتوم إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكنت من اللحاق بهم وضبطهم، حيث كشفت مصادر أمنية مطلعة في مدينة درنة لـ”أخبار ليبيا24″ إلقاء القبض على مجموعة من الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الإرهابية.

وأضافت المصادر الأمنية لـ”أخبار ليبيا24″ أن الخلايا النائمة التي تم ضبطها في منطقة الظهر الحمر وحي شيحا الغربية، مشيرة إلى أنه من بينهم جنسيات أجنبية.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت بعد ورود معلومات لجهاز الأمن الدخلي لافتة إلى أنه تم تمشيط منطقة الظهر الحمر إلى حدود القبة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكدت المصادر الأمنية أنم تم القبض على عدد من المطلوبين لانتمائهم لجماعات إرهابية من الجنسية الليبية وكذلك أجانب وبينهم قيادي بارز تم تحفظ على ذكر اسمه وتم نقلهم وتسليمهم إلى جهة تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة.

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