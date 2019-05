رئيس البرلمان: الحل في يد الليبيين ولا يمكن فرض حلول مستوردة من الخارج

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج بمقر إقامته بالقبة.

وناقش اللقاء آخر مستجدات الموقف الدولي لملف العاصمة طرابلس، ووضع البعثة الأممية في ليبيا في التعامل مع الأزمة الليبية.

وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن الحل في ليبيا هو بيد الليبيين ولا يمكن فرض حلول مستوردة من الخارج، كما شدد خلال هذه المرحلة على ضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية فى التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة المؤقتة عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دول أو منظمات دولية.

كما أكد الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة وإنهاء حالة فوضى السلاح والعودة إلى الإعلان الدستوري وعودة الشرعية.

