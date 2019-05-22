اليوم.. اجتماع مغلق بين حفتر وماكرون في باريس

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في باريس وفق ما أعلنت عنه الإليزيه.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

وأشارت الأليزية في وقت سابق إلى أن الاجتماع يهدف لبحث الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي، بعد زيارة سابقة لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج إلى باريس في الثامن من الشهر الجاري.

وأكدت الرئاسة الفرنسية عقد اجتماع مغلق بعيدا عن الصحافيين بين حفتر و ماكرون بعد أكثر من شهر على بدء هجوم قوات الجيش على طرابلس.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، إحاطة عن الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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