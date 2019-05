“عمليات الكرامة”: أبو بكر البغدادي يتواجد في ليبيا لهذا السبب

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، العميد خالد المحجوب، أن زعيم تنظيم داعش ، أبو بكر البغدادي، يتواجد في ليبيا عقب هزيمة التنظيم في سوريا والعراق.

وأضاف “المحجوب” ، في تصريحات صحفية له، ، أنه بعد هزيمة التنظيم المتطرف في الأراضي العراقية، وتضييق الخناق عليه في سوريا، يُرجح انتقاله إلى ليبيا كونها ملاذًا آمنًا له، فضلا عن سيطرة جماعة الإخوان والميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأكمل ، ” نرجح تواجد أبو بكر البغدادي في ليبيا، خاصة بعد بيانه الأخير لأنصاره، وهزيمة تنظيمه في العراق وتضييق الخناق عليه في سوريا”.

