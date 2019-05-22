الارصاد: منخفض صحراوي واستمرار تقلبات الطقس اليوم على هذه المناطق

توقع خبراء الطقس في المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة جوية صادرة اليوم الأربعاء، بقاء الطقس متقلبًا على أغلب مناطق شرق وجنوب ليبيا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي.

وقال المركز، في النشرة الجوية التي اوردها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن درجات الحرارة تتراوح ما بين (30-37) مئوية على مناطق الساحل الشرقي وما بين(40-45) مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع ان تسجل الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على أغلب مناطق الساحل الشرقي بداية من مساء اليوم واحتمال سقوط أمطار على مناطق الخليج وتشمل يوم الغد باقي المناطق.

ونوه المركز إلى أن مناطق الشمال الغربي مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي يساعد في اعتدال درجات الحرارة تتراوح ما بين(20-25) مئوية وتصل إلى (28) مئوية على أبو نجيم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على أغلب المناطق.

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