جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول 8:20

الراحلة تونس 08:30

البراق تونس 10:00

الليبية جدة 13:30

الراحلة طرابلس 12:40

البراق طرابلس 16:00

الافريقية تونس 17:00

الليبية جدة 02:30 بعد منتصف الليل

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الراحلة اسطنبول 07:30

الليبية جدة 09:30

الراحلة طرابلس 11:30

البراق تونس 15:00

الافريقية اسطنبول 15:40

الافريقية تونس 21:30

الليبية جدة 20:30

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