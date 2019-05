“عدل الوفاق” تحدد شروط الحصول على إعانة النازحين من مناطق الاشتباكات

حددت وزارة العدل بحكومة الوفاق الاشتراطات للحصول الإعانة المقررة للنازحين من أماكن الاشتباكات في جنوب طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، ” أن يكون المعني مقيم في أماكن الاشتباكات، وأن يتطلب وصول المعني إلى عمله المرور عبر أماكن الاشتباكات”.

وأضافت الوزارة، ” أن تقتصر الإعانة على الأسرة ولا على الأفراد داخل الأسرة الواحدة”، محذرة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

