أسعار السلع واللحوم والخضروات بسوق اجدابيا اليوم الاربعاء

خلال شهر رمضان غالباً ما تشهد الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات، ومن هذا المنطلق تقوم ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد أسعار تلك السلع من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.
وفيما يلي نشرة بأسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات من داخل سوق مدينة اجدابيا، اليوم الاربعاء.
وفيما يلي نشرة بأسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات من داخل سوق مدينة اجدابيا، اليوم الاربعاء.
– أسعار بعض السلع الغذائية:
طبق البيض 11 دينار
علبة الطماطم 2,50 دينار
علبة الزيت النباتي 5 دينار
علبة الحليب المركز 3,50 العلبة الكيبرة
علبة الحليب المعقم 4 دينار
علبة الشاي الأخضر 3 دينار ، 400 جرام
علبة الشاي الأحمر 6 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه ليبية 1 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه التونسية 1,750دينار ، 400 جرام
كيلو الارز 3،25 دينار
كيلو الدقيق 1,750دينار
كيلو السكر 1,750دينار
كيلو السميد 3 دينار
كيلو الفاصوليا 4,50 دينار
كيلو العدس 3,50 دينار
كيلو الثمر 3,50 دينار
طبق البيض 11 دينار
علبة الطماطم 2,50 دينار
علبة الزيت النباتي 5 دينار
علبة الحليب المركز 3,50 العلبة الكيبرة
علبة الحليب المعقم 4 دينار
علبة الشاي الأخضر 3 دينار ، 400 جرام
علبة الشاي الأحمر 6 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه ليبية 1 دينار ، 400 جرام
كيس المكرونه التونسية 1,750دينار ، 400 جرام
كيلو الارز 3،25 دينار
كيلو الدقيق 1,750دينار
كيلو السكر 1,750دينار
كيلو السميد 3 دينار
كيلو الفاصوليا 4,50 دينار
كيلو العدس 3,50 دينار
كيلو الثمر 3,50 دينار
– أسعار بعض الخضروات والفواكة:ربطة المعدنوس (4) 1 دينار
كيلو البصل المصري 2 دينار – الليبي 3،50
كيلو الطماطم 2,50 دينار
كيلو الكوسه 2،50دينار
كيلو الخيار 1،50 دينار
كيلو الفلفل المصري 2،50 دينار
كيلو الفلفل المحشي 3 دينار
كيلو باذ نجال 1،50 دينار
كيلو الليمون 4 دينار
ربطة الجزر 2 ديناركيلو السلطه 2دينار
كيلو البطاطس المصرية 2 دينار – الليبية 3 دينار
كيلو التفاح 6 ديناركيلو الجوافة 4 ديناركيلو الخوخ 3 ديناركيلو البرتقال المصري 2،50 دينار
– أسعار بعض اللحوم :
كيلو البصل المصري 2 دينار – الليبي 3،50
كيلو الطماطم 2,50 دينار
كيلو الكوسه 2،50دينار
كيلو الخيار 1،50 دينار
كيلو الفلفل المصري 2،50 دينار
كيلو الفلفل المحشي 3 دينار
كيلو باذ نجال 1،50 دينار
كيلو الليمون 4 دينار
ربطة الجزر 2 ديناركيلو السلطه 2دينار
كيلو البطاطس المصرية 2 دينار – الليبية 3 دينار
كيلو التفاح 6 ديناركيلو الجوافة 4 ديناركيلو الخوخ 3 ديناركيلو البرتقال المصري 2،50 دينار
– أسعار بعض اللحوم :
كيلو لحم الخروف الوطني 40 دينار كيلو لحم القعود 38 دينار
كيلو لحم البقر الخارجي (هبر) 27 ديناركيلو لحم البقر الخارجي (عظم) 25 دينار
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