أسعار السلع واللحوم والخضروات بسوق اجدابيا اليوم الاربعاء

خلال شهر رمضان غالباً ما تشهد الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات، ومن هذا المنطلق تقوم ” بوابة افريقيا الاخبارية ” برصد أسعار تلك السلع من خلال شبكة مراسليها المنتشرين في عدة مدن ليبية.

وفيما يلي نشرة بأسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات من داخل سوق مدينة اجدابيا، اليوم الاربعاء.

– أسعار بعض السلع الغذائية:

طبق البيض 11 دينار

علبة الطماطم 2,50 دينار

علبة الزيت النباتي 5 دينار

علبة الحليب المركز 3,50 العلبة الكيبرة

علبة الحليب المعقم 4 دينار

علبة الشاي الأخضر 3 دينار ، 400 جرام

علبة الشاي الأحمر 6 دينار ، 400 جرام

كيس المكرونه ليبية 1 دينار ، 400 جرام

كيس المكرونه التونسية 1,750دينار ، 400 جرام

كيلو الارز 3،25 دينار

كيلو الدقيق 1,750دينار

كيلو السكر 1,750دينار

كيلو السميد 3 دينار

كيلو الفاصوليا 4,50 دينار

كيلو العدس 3,50 دينار

كيلو الثمر 3,50 دينار



كيلو البصل المصري 2 دينار – الليبي 3،50

كيلو الطماطم 2,50 دينار

كيلو الكوسه 2،50دينار

كيلو الخيار 1،50 دينار

كيلو الفلفل المصري 2،50 دينار

كيلو الفلفل المحشي 3 دينار

كيلو باذ نجال 1،50 دينار

كيلو الليمون 4 دينار

ربطة الجزر 2 ديناركيلو السلطه 2دينار

كيلو البطاطس المصرية 2 دينار – الليبية 3 دينار

كيلو التفاح 6 ديناركيلو الجوافة 4 ديناركيلو الخوخ 3 ديناركيلو البرتقال المصري 2،50 دينار – أسعار بعض الخضروات والفواكة:ربطة المعدنوس (4) 1 ديناركيلو البصل المصري 2 دينار – الليبي 3،50كيلو الطماطم 2,50 ديناركيلو الكوسه 2،50ديناركيلو الخيار 1،50 ديناركيلو الفلفل المصري 2،50 ديناركيلو الفلفل المحشي 3 ديناركيلو باذ نجال 1،50 ديناركيلو الليمون 4 دينارربطة الجزر 2 ديناركيلو السلطه 2ديناركيلو البطاطس المصرية 2 دينار – الليبية 3 ديناركيلو التفاح 6 ديناركيلو الجوافة 4 ديناركيلو الخوخ 3 ديناركيلو البرتقال المصري 2،50 دينار – أسعار بعض اللحوم :

كيلو لحم الخروف الوطني 40 دينار كيلو لحم القعود 38 دينار

كيلو لحم البقر الخارجي (هبر) 27 ديناركيلو لحم البقر الخارجي (عظم) 25 دينار

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