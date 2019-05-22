آمر الترتيبات الأمنية درنة يطالب أهالي المدينة بالتبليغ عن أي جسم غريب

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب آمر الترتيبات الأمنية درنة عميد دكتور محمد فرج من المواطنين بالمدينة المسارعة بالتبليغ في حالة وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ماشابه وعدم الاقتراب منها أو لمسها، فقط يجب تبليغ الجهات ذات الاختصاص .

فرج أكد أن مخلفات الحرب خطر يهدد أمن المواطنين، مضيفًا أنه سيتم نشر برنامج لتوعية المواطنين بذلك، وكيفية تجنب خطر الألغام ومخلفات الحرب.

وناشد المسؤول الأهالي في المدينة من عدم الاقتراب أو لمس أي جسم غريب فقد يكون لغما أو إحدى مخلفات الحرب المتفجرة أو الذخائر التي لم تنفجر أو العبوات الناسفة بدائية الصنع.

وحذر آمر الترتيبات الأمنية درنة من الدخول إلى المناطق غير المعروفة كالأبنية المهدمة والمواقع التي كان يستعملها الإرهابيين، بالإضافة إلى عدم إشعال النار في الأراضي الزراعية، قد توجد بها مخلفات حرب.

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